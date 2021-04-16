مساجد البحرين تشهد عودة المصلين لأداء أول جمعة في شهر رمضان

شهدت مساجد وجوامع مملكة البحرين، اليوم، عودة جموع المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، وسط الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي لمواجهة جائحة كورونا، تنفيذاً لتوجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.



وتوافد المصلون من المواطنين والمقيمين - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى مختلف المساجد والجوامع في جميع محافظات المملكة، والذين أبدوا التزاماً تاماً بالتعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها الجهات المعنية، والمتمثلة في ضرورة حصول المصلي على التطعيم، إضافة إلى الالتزام

بتعليمات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر، يوم 8 أبريل الجاري، توجيها ملكيا، بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس، مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.