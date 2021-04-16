محافظ مطروح: استغلال المنطقة المجاورة لعمارات حي الزهور بعد الانتهاء من الرفع المساحي لها

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقب صلاة الجمعة الطريق الساحلي مطروح-الإسكندرية، موجها بسرعة إعادة الشيئ لأصله وإنهاء أعمال رصف الحارة البطيئة بالطريق الدولي الساحلى قبل بدء موسم الصيف، وبما ييسر حركة المواصلات والمواطنين، وكذلك استكمال رصف محيط مسجد الرحمة بحي الزهور، وزيادة أعداد صناديق القمامة بالمنطقة، مع عرض مقترح استغلال المنطقة المجاورة قبلي العمارات الجديدة بعد انهاء الرفع المساحى لها.



كما وجه محافظ مطروح، مديرية الطرق بدراسة عمل مطب بمنطقة الكيلو 2 بالطريق الساحلى أمام مدخل شارع مجمع الشيخ عطيوة وإعطاء الدهانات اللازمة لرؤيته؛ حفاظاَ على سلامة المواطنين خلال عبور الطريق، بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح.



كما وجه لمركز ومدينة مرسى مطروح بإعادة تنسيق وتشجير الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلي من بوابة مدخل المدينة بالكيلو 21 حتى الكيلو واحد قبل بدء موسم الصيف، ودراسة عمل السياج اللازمة لمنع أي تعد عليها.