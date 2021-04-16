أمريكا تحذر رعاياها في أوكرانيا من إمكانية تغير الأوضاع الأمنية في القرم

حذرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، من أن الوضع الأمني في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية قد يتغير بدون إشعار مسبق.

وذكرت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة اليوم الجمعة- أنها مستمرة في مراقبة الوضع مع روسيا في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، حيث قد تتغير الأوضاع الأمنية بدون إشعار مسبق.

وأشارت السفارة إلى أن المستوى الرابع الذي يتعلق بعدم السفر يظل ساريًا في القرم نظرًا للانتهاكات التي تمارسها السلطات الروسية، كما يظل ساريًا في المناطق الشرقية لمنطقتي دونتسك ولوهانسك بسبب الصراع المسلح هناك.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا أمس الخميس بفرض عقوبات وقيود جديدة على روسيا ردًا على الأفعال التي تقوم بها الحكومة الروسية وجهازها الاستخباراتي ضد مصالح أمريكا وسيادتها.

وعملت روسيا مؤخرًا على حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية من الشمال والشرق والجنوب وفي شبه جزيرة القرم، إلى جانب زيادة عدد انتهاكات وقف إطلاق النار التي قامت بها في شرق أوكرانيا.