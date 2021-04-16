أيتون وبوكر يقودان صنز للفوز على كينجز في دوري السلة الأمريكي

سجل دايندر أيتون 26 نقطة و11 متابعة وأضاف ديفين بوكر 23 نقطة ليقودا فريق فينيكس صنز لتحقيق انتصاره العاشر على التوالي على أرضه بعد تغلبه على ساكرامنتو كينجز 122 / 114 فجر اليوم، الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم يخسر فريق صنز على ملعبه لما يقرب من شهر.

وهذا هو الانتصار الـ40 لصنز هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 مباراة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها صنز 40 انتصارا منذ عام 2014.

في المقابل سجل دي أرون فوكس 27 نقطة لفريق ساكرامنتو كينجز، وأضاف بودي هيلد 24 نقطة وسجل ديلون رايت 16 نقطة بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وهذه هي الخسارة التاسعة على التوالي لكينجز.

وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على أتلانتا هوكس 120 / 109، وجولدن ستيت واريورز على كليفلاند كافالييرز 119 / 101، وبوسطن سلتيكس على لوس انجليس ليكرز 121 / 113.