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الحكومة الكويتية تنفي تقارير عن توجه وزراء لتقديم استقالتهم

علم الكويت
علم الكويت
رويترز
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 7:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 7:18 ص

نفت الحكومة الكويتية، مساء الخميس، ما تداولته وسائل إعلام محلية عن توجه وزيرين في الحكومة لتقديم الاستقالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، وفق ما نشر مركز التواصل الحكومي على "تويتر"، إن "ما نشر في وسائل الإعلام عن استقالة عدد من الوزراء غير صحيح".

وكانت صحيفة "الرأي" المحلية كشفت أن وزيري سيادة في حكومة الشيخ صباح الخالد ينويان الاستقالة، عقب شهر ونصف الشهر من إعلان تشكيل الحكومة الثانية المرافقة لمجلس الأمة الذي انتُخب أعضاؤه في ديسمبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن "الوزيرين أبديا رغبة أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالاستقالة في ظل استمرارية هذه الأوضاع، وانسداد الأفق السياسي في التعاون بين السلطتين".

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