قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة بدءًا من باكر في جميع المحافظات، وفق قرار لجنة إدارة الأزمة، مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الوقائية كافة.



وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم التركيز من قبل لجان المتابعة والرصد على نسب التواجد في المحال التجارية، لضمان السلامة العامة للمواطنين.



وأوضح أن القطاع الخاص بالتفتيش والرقابة والمتابعة في وزراة التنمية المحلية هو المسؤول عن متابعة تطبيق الإجراراءت الاحترازية والمواعيد المقررة، مع أجهزة المتابعة في عموم المحافظات، ولجان الرصد، ولجان المتابعة الخاصة بكل حي من الأحياء.



وكشف متحدث وزارة التنمية المحلية، عن الفئات المستثناة من هذه المواعيد، ذاكرًا محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، ومحال الدواجن التي تتعامل بالجملة، والصيدليات.