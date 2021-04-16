ضبط 49 طن قمح فاسد خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس المباحث، حملة تموينية بالتعاون مع مديرية تموين كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5.6 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية لدى تاجر أسمدة زراعية، قبل طرحها بالأسواق لبيعها رغبة في تحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على الكمية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التاجر والكمية المضبوطة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 49 طن قمح فاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، لدى أحد التجار بكفر الشيخ، قبل طرحها في الأسواق.

وتم الحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها، وتحرير محضراً بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الكميات المضبوطة.