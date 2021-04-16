خففت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء الأمريكي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 متر من عامين إلى 18 شهرا، لكنه سيغيب عن الأولمبياد الصيفي المقرر في طوكيو هذا العام.

وفرضت العقوبة على كولمان لعدم إبلاغه عن أماكن وجوده كما هو مطلوب حسب قواعد الكشف عن المنشطات.

وبعد تخفيف العقوبة سينتهي إيقاف كولمان في 14 نوفمبر المقبل، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في دورة ألعاب طوكيو المقررة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

لكن سيكون بوسعه الدفاع عن لقب بطولة العالم داخل وخارج القاعات في العام المقبل.

وكانت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أوقفت كولمان لعامين في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، ثم طعن العداء في قرار الإيقاف أمام محكمة التحكيم في الشهر التالي.

وقالت محكمة التحكيم في بيان اليوم الجمعة: "قبل طعن كريستيان كولمان جزئيا، وسيتم إيقافه بناء على ذلك لمدة 18 شهرا تبدأ في 14 مايو 2020".

وتنص القواعد على أنه إذا فشل المكلفون بإجراء الاختبارات في الوصول للرياضيين في المكان المحدد 3 مرات خلال 12 شهرا، يصبح الرياضي معرضا للإيقاف لمدة عام أو عامين.

وعبر كولمان عن خيبة أمله بعد قرار المحكمة الذي حرمه من الظهور في الدورة الأولمبية المقبلة قائلا: "رغم أنني أقدر إقرار الحكام بأنني رياضي نظيف فأنا بالتأكيد أشعر بخيبة أمل لغيابي عن الألعاب الأولمبية هذا الصيف".

وأشار كولمان إلى أنه سيركز على بطولة العالم.