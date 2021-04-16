 الاقتصاد الصيني يسجل نمواً قياسياً في الربع الأول - بوابة الشروق
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الاقتصاد الصيني يسجل نمواً قياسياً في الربع الأول

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:59 ص

تجاوز الاقتصاد الصيني إلى حد كبير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا وبدأ العام الحالي بنمو قياسي.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 3ر18 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء في بكين اليوم الجمعة.

وتعتبر هذه أكبر قفزة منذ أن بدأت الصين إجراء تقييماتها الربع سنوية منذ حوالي 30 عاما.

ويرجع النمو القوي غير المعتاد إلى الركود في الاقتصاد الصيني في العام السابق، عندما شهدت البلاد إغلاقا شبه كامل لعدة أسابيع في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

ومنذ رفع الإجراءات الصارمة لإحتواء الجائحة، بدأ الاقتصاد الصيني طريق الانتعاش.

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