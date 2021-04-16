 رئيس أركان الجيش الباكستاني يرحب بإعلان بايدن عن الانسحاب من أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان الجيش الباكستاني يرحب بإعلان بايدن عن الانسحاب من أفغانستان

القوات الامريكية في أفغانستان
القوات الامريكية في أفغانستان
أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:10 م

بحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا والقائم بالأعمال الأمريكي لدى باكستان "انجيلا أيجلر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي، وعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجنرال قمر جاويد باجوا رحب بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن أفغانستان مستقرة وآمنة تصب في مصلحة باكستان، معربا عن أمله للتعاون الأمريكي-الباكستاني القوي في كافة المجالات في المستقبل.

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