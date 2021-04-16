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محادثات سعودية قطرية حول «علاقات التعاون الثنائي بين البلدين»

رويترز
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 6:41 ص

أجرى وكيل وزارة الخارجية السعودية، تميم الدوسري، والقائم بأعمال السفير القطري لدى الرياض بالإنابة، حسن بن منصور الخطر، يوم الخميس، محادثات حول العلاقات بين بلديهما.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب أصدرته عقب اللقاء، بأنه شمل "بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية عقد المحادثات، التي قالت إنها شملت "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

وهذا هو ثاني اجتماع معلن للدبلوماسي القطري في السعودية في ظل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي، في خطوة أنهت الأزمة الحادة في المنطقة التي نشبت يوم 5 يونيو 2017.

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