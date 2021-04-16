القوى العاملة بدمياط تُعلن عقد دورات تدريبية في تخصصات مختلفة بداية من 25 أبريل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، انطلاق دورات تدريبية للذكور والإناث على المهن التالية: ميكانيكا سيارات، والتبريد والتكييف، وتفصيل وخياطة، وكهرباء وإلكترونيات، لمدة شهرين، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 25 أبريل الجاري وحتى الخميس 24 يونيو.

وذكر المركز الإعلامي للقوى العاملة، في بيان، أن الدورات التدريبية ستنعقد بمركز التدريب المهني بمدينة دمياط الجديدة، والمُجهَز بأحدث معدات التدريب، ومن خلال مدربين متخصصين في تلك المجالات، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض.