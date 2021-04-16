محكمة عسكرية لبنانية تعاقب إرهابيا فلسطينيا بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، وذلك لإدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح وتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده أدانت نعيم عباس بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، فضلا عن المشاركة في أعمال عسكرية ولوجستية لصالح التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إليه، وإقدامه على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ جراد 107 ملم من إحدى مناطق محافظة جبل لبنان باتجاه منطقة سكنية بهدف بث الرعب في أوساط الأبرياء وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

يشار إلى أن نعيم عباس يُلقب بـ "مهندس تفجيرات الضاحية الجنوبية" وهي التفجيرات التي وقعت في المنطقة التي تعد بمثابة معقل حزب الله.