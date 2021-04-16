سعفان: إطلاق تجريبي للبوابة الرقمية المعلوماتية أول يوليو المقبل

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، إطلاق تجريبي للبوابة المعلوماتية المكانية في أول يوليو المقبل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى أن البوابة سوف تتيح مؤشرات وبيانات تساعد في اتخاذ القرار والتوجيه الملائم، وذلك من خلال تغذيتها بكافة البيانات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضح سعفان، خلال لقائه مدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، منجستاب هايلي، أن البوابة ستتيح مؤشرات عن بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال خرائط جغرافية تتيح تفاصيل لمراكز التدريب المهني الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة على مستوى 27 محافظة، فضلاً عن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة.

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالوزارة بالتأكد من أن كافة البيانات التي سوف تستخدم في تغذية البوابة من واقع قواعد بيانات حقيقية من خلال مركز معلومات الوزارة حتى تتيح البوابة مؤشرات حقيقية تساعد في اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة.

وفي سياق آخر تابع سعفان، أمس، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.