أعلن نادي جريميو البرازيلي رحيل مدربه ريناتو "جاوتشو" بورتالوبي، بعدما ظل لأكثر من 4 أعوام في منصبه، في رقم قياسي، وذلك بعد إقصاء الفريق من بطولة كأس ليبرتادوريس القارية على يد إندبنديينتي ديل بايي الإكوادوري.

وأوضح بيان للنادي أنه يشكر ريناتو على "تفانيه وإخلاصه وولاءه للنادي ولأنه كان المدرب الذي قضى أكبر عدد من الأعوام في قيادة الفريق الأول".

وأشار النادي إلى أن رحيل ريناتو صاحب الـ58 عامًا، تم "بإتفاق مشترك" مع مجلس الإدارة.

وكان ريناتو جاوتشو قد تولى مسؤولية جريميو في سبتمبر 2016، وأصبح أكثر مدرب يتولى قيادة فريق بدوري الدرجة الأولى البرازيلي، وهي بلد معروف بعدم استمرار المدربين فيها كثيرا لعدم وجود هامش كبير للخطأ.

ويأتي رحيل ريناتو بعدما ودع الفريق بطولة كأس ليبرتادوريس القارية من الدور الثالث، رغم تتويجه باللقب 3 مرات من قبل آخرها في 2017، على يد إندبنديينتي ديل بايي الإكوادوري.

وتوج ريناتو مع جريميو بلقبي كأس البرازيل في 2016 وكأس ليبرتادوريس في 2017، ليصبح أول برازيلي يتوج باللقب الأغلى قاريا على مستوى الأندية كلاعب ومدرب.