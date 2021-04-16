الهند تجدد دعمها لعملية السلام في أفغانستان

جدَّدت الهند دعمها لعملية السلام التي يقودها الأفغان، والتي تضمن حماية المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال الأعوام الـ19 الماضية منذ بدء الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها اليوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، ردًا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان قبل 11 سبتمبر 2021: "لقد لاحظنا قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان وإنهاء عملياتها العسكرية هناك، وإننا نتابع عن كثب عملية السلام الجارية بين الأفغان، حيث شهد الشعب الأفغاني أكثر من أربعة عقود من الحروب والاضطرابات، وهو يستحق السلام الدائم والتنمية".

وأضاف البيان أن "الهند تدعم أفغانستان موحدة وديمقراطية وذات سيادة، ونشعر بقلق عميق إزاء زيادة العنف وعمليات القتل المستهدف في أفغانستان، لذلك دعت الهند إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار".

وتابع: "شاركت الهند في مؤتمر جنيف ومؤخرا مؤتمر قلب آسيا في دوشنبه ولا تزال الهند منخرطة مع أصحاب المصالح الأفغان وأيضًا مع شركائنا الإقليميين والدوليين فيما يتعلق بالخطوات التالية".