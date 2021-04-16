 ضبط 8 أطنان من حجارة خام الذهب خلال حملة أمنية بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 8 أطنان من حجارة خام الذهب خلال حملة أمنية بأسوان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 7:45 م

نجحت جهود أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، خلال حملة أمنية مكبرة تحت إشراف مدير أمن أسوان عصام عثمان، في ضبط 3 متهمين، داخل سيارتين في الطرق الجبلية بحوزتهم 220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة خام الذهب، و5 أجهزة للتنقيب عن الذهب.

كما تمكنت أجهزة الأمن - في بيان اليوم الجمعة - من القبض على متهمين من العناصر الإجرامية بحوزتهم، نصف كيلو جرام من مخدر البانجو والحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للتحقيق.

وفي سياق آخر، نفذت الاجهزة الأمنية 704 أحكام، من بينها جنايات، حبس جزئي، حبس مستأنف، غرامات، ومخالفات، كما تم تحرير 589 مخالفة مرورية متنوعة، وتحرير 21 قضية تموينية مختلفة.

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