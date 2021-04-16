صحة كفرالشيخ: إجراء جراحة دقيقة لحمل خارج الرحم بمستشفى بيلا

قالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام، إنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى بيلا المركزي تضمنت إزالة جنين عمره 12 أسبوعا لمريضة، عبارة عن حمل خارج الرحم.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن مريضة حضرت اليوم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بيلا المركزي، وتعاني من ألم شديد بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم التواصل مع الدكتور عاطف القاضي مدير المستشفى والدكتور خالد مرزوق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وتم الكشف على المريضة والتأكد من وجود حمل خارج الرحم عمره 12 أسبوعا.

وأضافت أنه في الحال تم إدخال المريضة إلى غرفة العمليات وإزالة الجنين وإجراء استكشاف وتنظيف للرحم، كما تم صرف 6 وحدات بلازما، و5 أكياس دم للمريضة، والحالة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة.