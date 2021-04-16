اعتماد الإصدار الأول للتطبيق الإلكتروني بجنوب سيناء

اعتمدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، الإصدار الأول للتطبيق الذكي الإلكتروني.



وأخرج الإصدار فريق عمل البوابة الجيومكانية لدعم متخذي القرار، وذلك في إطار تفعيل ملف التحول الرقمي لمواكبة رؤية مصر 2030.



وأشارت نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه جرى تنظيم برنامجًا تدريبيًا لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة على برنامج "أساسيات التحول الرقمي"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال القائمين على التدريب من المعهد القومي للاتصالات عبر الإنترنت.



وأوضحت أن البرنامج التدريبي استعراض برامج الحوسبة السحابية ومكوناتها، وإعداد نظام تشغيل، وتوفير الاتصال بالشبكة التي يجري من خلالها حفظ المعلومات على السحابة الإلكترونية عبر الإنترنت.



وأكدت أنه جرى استهداف 22 من العاملين بديوان المحافظة، للتدريب على كيفية التعامل مع برنامج زووم للتعلم عن بعد، سواء بغرض الدراسة أو عقد اجتماع، والتعريف ببرنامج التحول الرقمي واستخداماته وتعريفه، وأيضًا الذكاء الاصطناعي، ومهام إنجاز خطط التحول الرقمي والحوكمة، والإمكانيات الرقمية الحالية، وتحديد أفضل هيكل للعمل وتحديد المتطلبات للخطط الاستثمارية، وتحديد عوائق التكامل الرقمي، وإدارة التغيير للتحول الرقمي الفعلي.