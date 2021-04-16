فرنسا تسجل انخفاضا في إصابات كورونا وعدد المرضى بوحدات العناية المركزة

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، 36 ألفا و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه أكثر من 38 ألف إصابة.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أنه يتم حاليا علاج 30 ألفا و472 مريضا بالفيروس، أي أقل بـ 196 حالة مقارنة مع اليوم السابق، مشيرة إلى انخفاض عدد المرضى داخل وحدات العناية المركزة بواقع 10 حالات ليصل إلى 5 آلاف و914 مريضا، وهذا هو الانخفاض اليومي الثاني فقط في أسبوع.

وأضافت القناة أن السلطات الصحية أبلغت عن 331 وفاة بسبب الفيروس في اليوم المنصرم، ليصبح المجموع 100 ألف و404 وفيات منذ بداية الوباء، حيث تم تجاوز عتبة الـ100 ألف حالة أمس الخميس، لافتة إلى أن نحو 12 مليون شخص حتى الآن تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح (كوفيد-19) في البلاد.