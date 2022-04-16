أشرف زكي عن إطلالات محمد رمضان في حفلاته: همسنا في أذنه ونثق في التزامه

أبدى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، استغرابه بمن يرى أنه يحمي الفنان محمد رمضان وسبب استمرار حفلاته الغنائية، متسائلًا باستنكار: «مقابل إيه».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، أنّ أحدا لا يوجد فوق القانون، مشيرًا إلى أنّ رمضان له ما له وعليه ما عليه.

وفيما وصف رمضان بأنه فنان مهم، فقد أشار إلى أن رمضان تعهد بعدم التعري على المسرح خلال حفلاته الغنائية.

ولفت زكي، إلى رمضان له قاعدة جماهيرية وتقع عليه مسؤولية والتزام، متابعًا: «همسنا في أذن محمد رمضان أكثر من مرة ونثق أنه سيلتزم».

وأشار إلى أنّ التحقيق مع أي فنان يقوم على تلقي شكوى رسمية تتضمن واقعة فعلية ليتم مباشرة التحقيق فيها، لافتًا إلى هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعث بجواب إلى نقابة التمثيليين يطلب فيه التحقيق مع رمضان (بشأن ظهوره شبه عاريًّا على المسرح).