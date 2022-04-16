استعاد محمود حسن تريزيجيه، لاعب باشاك شهير، ذاكرته التهديفية بعد فترة صيام الفترة الماضية، ووضع فريقه في المقدمه أمام ألتاي، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في التقدم بالهدف الأول لصالح فريقه باشاك شهير في الدقيقة 40 من شوط المباراة الأول، عندما نجح في اقتناص كرة مرتدة من حارس مرمى ألتاي ليسددها الدولي المصري بيساره في المرمى، لتنتصف المواجهة بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ويتواجد تريزيجيه ضمن صفوف باشاك شهير معارًا من فريقه أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح في فرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي للفريق التركي وسجل في أكثر من مناسبة.

ويُعد هدف اليوم هو الخامس لتريزيجيه بقميص باشاك شهير منذ انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جانب صناعته هدفين آخرين.