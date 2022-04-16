جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للرئيس السوري بشار الأسد، حرص موريتانيا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وقال الغزواني - في رسالة تهنئة لنظيره السوري بثتها الرئاسة في نواكشوط بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية العربية السورية - "أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا، للشعب السوري الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء، وأؤكد لكم حرص موريتانيا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون؛ لخدمة مصالح شعبينا الشقيقين".