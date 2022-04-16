تعيين اللواء علي عبد العزيز رئيسًا لمدينة الأقصر

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، التي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وشملت الحركة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والذي تم نقله إلى محافظة قنا ليشغل منصب، رئيس مدينة قنا، وتم تعيين اللواء علي عبد العزيز، خلفًا له ليشغل منصب رئيس مدينة الأقصر.

وكان العميد طارق لطفي، رئيس المدينة السابق، قد ناشد في آخر اجتماع له، جميع المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم واستلام نموذج (10)، تفاديًا لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2019.