استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، يشير إلى أنه تم تعيين 6764 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 42 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2181 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3006 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 425 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 232 محضر سلامة و109 حالات غلق إداري، والمشاركة في 101 قياس ميداني ومراجعتها لـ34 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية، ومنح 14 ترخيص لمنشأة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 953 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محاضر، فضلاً عن التفتيش على 313 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض 3 احتجاجات عمالية لـ2032 عاملا وعودتهم للعمل.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 204 عقود عمل بالخارج، ومراجعة 267 تفويض ووكالة لشركات بها 352 فرصة عمل.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد قامت المديرية بصرف 13 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و15 منح وفاة أحد الأقارب، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، ليصل إجمالي ما تم صرفه 113 ألفا و334 جنيها لـ43 عاملا، فضلاً عن تسجيل 430 عاملا جديدا على المنظومة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج 3 تراخيص لأول مرة، وتجديد 3 تراخيص أخرى، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.