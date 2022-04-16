روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا 11 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 18 مليونا و64 ألفا و454 إصابة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت أن هذه الإصابات الجديدة تشكل ما يقرب من 06ر0% فيما يتعلق بمعدل الزيادة.

ونُقل نحو ألفين و923 شخصا إلى المستشفيات جراء إصابتهم بكوفيد 19 في روسيا خلال اليوم الماضي، بزيادة 95ر1% على اليوم السابق.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في موسكو بمقدار 634 حالة خلال اليوم الماضي مقابل 766 حالة في اليوم السابق، لتصل إلى مليونين و752 ألفا و710 حالة، وفقا لمركز مكافحة فيروس كورونا. وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في سان بطرسبرج بمقدار 671 حالة خلال اليوم الماضي مقابل 619 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و511 ألفا و478 حالة منذ بداية الجائحة.