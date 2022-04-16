نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر اليوم السبت لقاء للتقارب الثقافي والتعايش الديني بين طلاب سنغافوريين من المبتعثين بجامعة الأزهر الشريف وبين شباب مسيحيين مصريين، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ودومينيك جو سفير سنغافورة لدى القاهرة.

ورحب الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة بالشباب السنغافوري، مؤكدًا أن الكنيسة تولي اهتماما خاصًا لبرامج الحوار الديني مع المسلمين بغرض خدمة المجتمع والتقارب والتعايش

وأكد أن الرؤية المسيحية للحوار بين الأديان مستمدة من تعاليم المسيح حين سأله تلاميذه فقال تُحِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ، معتبرًا إن القريب هنا هو الجار والزميل والصديق في بلد يعيش فيه المسيحيون والمسلمون معًا مثل مصر.

من جانبه أعرب السفير السنغافوري عن أمله أن تسهم السفارة في إثراء برامج الحوار الديني بمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع الكنيسة الأنجليكانية بسنغافورة بشقيقتها في مصر .

وطالب السفير الشباب، المشاركين بالاستمتاع بالأنشطة التي تنظمها الكنيسة في فعالية جرت بالتنسيق بين الكنيسة الأنجليكانية والسفارة السنغافورية والمجلس الإسلامي السنغافوري.

تضمن اللقاء ورشة عمل بين الشباب من السنغافوريين والمصريين وتعريفًا ببرامج الحوار الديني التي تقدمها الكنيسة عرضه سليم فؤاد مستشار الحوار الديني بالكنيسة الأسقفية بالإضافة إلى نشاط ثقافي وفني قدمه مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة ثم اختتم اللقاء بالإفطار الرمضاني الذي جمع كل المشاركين على مائدة المحبة الرمضانية.