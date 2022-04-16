حزب الله اللبناني يدين الاقتحام الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

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أدان حزب الله اللبناني بشدّة، اليوم السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الحزب اليوم "يدين الحزب بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين، وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".

وأعرب "عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى"، محيياً "شجاعته وتصديه البطولي لآلة الإرهاب الإسرائيلي".

واعتبر حزب الله أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى، يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".

ودعا "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية، ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى عقب صلاة فجر أمس الجمعة، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصلياً.