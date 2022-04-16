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في إطار النشاط الفني لمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي،شاركت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمجموعة من الرقصات الاستعراضية.

ويُقام المعرض، في الفترة من ١١ رمضان ويستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه، بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

كما شاركت فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بالعرض المسرحي «زرار وحيد».

وضمن النشاط الخاص، بالطفل أقيمت ورشة صناعة الطائرات كما تم عرض حكاية عن بدء مجال الطيران وتطوره، وورشة «رمضانا أحلى» قدمتها الدكتورة نورى عبد العظيم ومروة الشريف، وورشة فانوس رمضان.