 معرض فيصل للكتاب.. رقصات استعراضية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية - بوابة الشروق
السبت 16 أبريل 2022 5:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

معرض فيصل للكتاب.. رقصات استعراضية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية

فرقة الشرقية للفنون الشعبية
فرقة الشرقية للفنون الشعبية
أسماء سعد
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 4:41 ص

في إطار النشاط الفني لمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي،شاركت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمجموعة من الرقصات الاستعراضية.

ويُقام المعرض، في الفترة من ١١ رمضان ويستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه، بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

كما شاركت فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بالعرض المسرحي «زرار وحيد».

وضمن النشاط الخاص، بالطفل أقيمت ورشة صناعة الطائرات كما تم عرض حكاية عن بدء مجال الطيران وتطوره، وورشة «رمضانا أحلى» قدمتها الدكتورة نورى عبد العظيم ومروة الشريف، وورشة فانوس رمضان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك