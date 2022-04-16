رئيس الأقصر يناشد المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

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عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا بمقر ديوان عام مجلس المدينة؛ لبحث المحاور المتعلقة بملف التصالح الجديد في مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه اللجنة والأمانة الفنية بمدينة الأقصر وسبل تذليلها.

حضر الاجتماع كلٌ من المهندس محمد حسن عبد الحليم نقيب المهندسين السابق، ومسؤول لجنة البت بملفات التصالح بالمدينة، وأشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس نشأت عدلي، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، والمهندسة ماريان راجي هنري مدير المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين برئاسة مدينة الأقصر.

واستعرض رئيس المدينة، خلال الاجتماع، آخر المستجدات والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجنة والأمانة الفنية، حيث شدد على العمل طبقًا لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح، موجها بالإسراع في معدلات العمل.

وناشد لطفي، جميع المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر بجزيرة العوامية لاستكمال باقي الأوراق وسداد باقي المبالغ المستحقة لإنهاء ملفات تصالحهم واستلام نموذج (10)، تفاديًا لاستنفاذ المدد القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2019.