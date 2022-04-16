مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، سجلت محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، تزايد عمليات البحث عن الجداول التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشأن اختبارات صفوف النقل، للعام الدراسي 2021/2022، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية، تسهيلًا على أولياء الأمور والطلاب الراغبين فى مطالعة المواقيت المحددة.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

وحددت وزارة التربية والتعليم، فى منشور لها، مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، حيث أكدت أنها ستبدأ فى الأول من شهر مايو المقبل، ومن المقرر لها أن تستمر لمدة 6 أيام.

وتتباين اختبارات صفوف النقل من مديرية تعليم لأخرى، ولكن ووفقًا للخريطة الزمنية المحددة لمواعيد عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، فإنها ستبدأ من 7 مايو المقبل، لكل صفوف النقل.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي.. التعليم تعلن جدول الاختبارات

ومن المقرر أن تعتمد وزارة التربية والتعليم، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتحقيق مسافات التباعد، خلال امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المقبلة.

هذا ومن المقرر أن تستمر الدراسة فى صفوف النقل لجميع الطلاب، خلال شهر رمضان الكريم، على أن تنتهي الدراسة بشكل شبه نهائي في الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، ويتخلل ذلك إجازات عيد تحرير سيناء وشم النسيم، والذى ستقوم الحكومة بترحيلهم حتى الخميس 28 أبريل.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

كما أنه من المقرر أيضًا أن تستمر إجازة العيد حتى الخميس 5 مايو، ثم الجمعة والسبت، لتبدأ الامتحانات الأحد 7 مايو 2022.

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هذا وتتباين عدد ساعات الامتحانات حسب نوعية الاختبارات، ومدة قدرة الطالب على الإجابة، حيث أنها ستكون لمدة 60 دقيقة فى بعض المواد، وساعتين فى مواد أخرى.