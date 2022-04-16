محمد عودة يدرس فاركو بمشاهدة مباراة الزمالك

بدأ محمد عودة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، في دراسة فريق فاركو ومشاهدة مباريات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، والتي كان آخرها مواجهة الزمالك وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على أرض ملعب استاد القاهرة، وذلك قبل مواجهة الفريقين الإثنين المقبل في الإسكندرية.

ويسعى محمد عودة لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق قبل مواجهة فاركو، من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتعويض التعادل الذي حققه الفريق بالأمس أمام مصر المقاصة بهدف لكل فريق.

ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الحالي.