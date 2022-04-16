واشنطن تؤكد ظهور ثمار للجهود الدبلوماسية في النزاع اليمني

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أكدت الولايات المتحدة أن هناك ثمارا ظهرت نتيجة للجهود الدبلوماسية لتحسين حياة المواطنين اليمنيين ودفع عملية السلام قدما.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن هذا جاء في ختام رحلة المبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركيندج، التي زار خلالها كلا من المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تؤكد تشجيعها للأطراف مانحة المعونة للمساهمة في الخطة الجديدة التي ترعاها الأمم المتحدة لحماية الأنشطة الاقتصادية مثل الشحن والتجارة والسياحة عبر البحر الأحمر.

وذكر أن واشنطن تؤيد جهود الأمم المتحدة لتأمين هدنة مدتها شهرين، بدأت يوم 2 أبريل الجاري تستهدف تقديم مساعدات فورية لليمنيين لتخفيف قيود حركة المواطنين وانتقال البضائع، مؤكدا أن المبعوث الأمريكي دعا الأطراف المعنية للالتزام بشروط هذه الهدنة لتهيئة السبيل نحو تسوية للنزاع اليمني قابلة للبقاء.