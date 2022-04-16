جمارك الأقصر تشارك في دورة تدريبية عن طرق مكافحة تهريب البضائع

شهدت محافظة الأقصر، عقد فعاليات دورة تدريبية حول «كيفية مكافحة تهريب البضائع»؛ في إطار حرص وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك ومواكبة التطورات العالمية، بالتعاون مع الجهات الدولية، بينها المنظمة الدولية للهجرة.

وشارك في فعاليات الدورة التدريبية، كل من أيمن النبراوي، ممثلا عن وزارة المالية، ومحمد متولي محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، بحضور عدد من العاملين لجمارك الأقصر والفروع.

وتخلل الدورة، تبادل الخبرات للتعرف على مفاهيم الهجرة والتنقل، في إطار تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع المنظمة العالمية للجمارك وحالات تهريب المهاجرين، وتجارة البشر للتعرف على دور المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المهاجرين.

وكذلك تم خلال الدورة التدريبية تناول الاتفاقيات الدولية الخاصة بآليات العمل الجمركية، وموضوعات تحليل المخاطر التي يتعرض لها موظفو الجمارك أثناء تأدية عملهم، وطرق ووسائل مكافحة التهريب.