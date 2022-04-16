صدمة في الاتحاد بسبب غياب نجميه أمام الزمالك

تزايدت متاعب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس، قبل مواجهة الزمالك الصعبة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي للفريق صعوبة لحاق مهاجم الفريق وهدافه الأنجولى مابولولو، والذي يعانى من مزق في السمانة، وهي الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

كما سيغيب أحمد نبيل مانجا لاعب خط الوسط، والذى يعانى من شد في العضلة الأمامية، ويبذل الجهاز الطبي مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبين، ويعانى خط هجوم الاتحاد السكندرى من نقص حاد بعد إعارة أحمد على مهاجم الفريق للمقاولون العرب وإصابة الهداف موبو لولو.