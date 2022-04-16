 ميتسوبيشي اليابانية تستأنف ضد حكم ببيع أصول في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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ميتسوبيشي اليابانية تستأنف ضد حكم ببيع أصول في كوريا الجنوبية

(د ب ا)
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 11:51 ص

استأنفت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة للمرة الثانية ضد حكم محكمة كورية جنوبية قضى بأن تبيع الشركة اليابانية حقوق براءات اختراع تمتلكها في كوريا الجنوبية لتعويض ضحايا العمل القسري خلال وقت الحرب ،بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد قضت في عام 2018 بأن تتحمل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولية القانونية عن دفع تعويض لضحايا العمل القسري في قضيتين أمام المحاكم ترجعان إلى الحرب العالمية الثانية، حسبما اوردت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أمرت محكمة كورية جنوبية شركة ميتشويشي للصناعات الثقيلة ببيع اثنين من حقوق النشر ومثلهما من حقوق براءات الاختراع لتعويض امرأتين من ضحايا العمل القسري خلال وقت الحرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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