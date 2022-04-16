الموافقة على لقاحين صينيين ضد أوميكرون للتجارب السريرية

تمت الموافقة على لقاحين صينيين محتملين مصممين خصيصا لمقاومة متحور أوميكرون، للتجارب السريرية في هونج كونج، وفقا لمنتجيهما.



ويتم إنتاج أحد اللقاحين من قبل شركة الأدوية "سينوفاك بيوتيك" ومقرها بكين، بينما يتم إنتاج اللقاح الثاني من قبل مجموعة "تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب". واللقاحان كليهما يعتمدان على الفيروسات التي تم تعطيل مفعولها، والتي تم تطويرها خصيصا للحماية من متحور أوميكرون.



وتشهد الصين حاليا أكبر موجة من حالات الإصابة منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين. وتم إغلاق العديد من المدن جزئيا أو كليا ، بما في ذلك مدينة شنغهاي الضخمة.



وعلى الرغم من الأوامر الصارمة للبقاء في المنازل وحظر التجوال، فقد ثبت أنه من المستحيل احتواء الفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في المدينة على مدى عدة أيام.