رئيس خارجية الشيوخ يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى: يجب حماية المصلين

أدان عفت السادات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، محذرا من أعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد رفض العنف والتحريض بكل أشكاله، والدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن الدولة المصرية دائما تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى، محذرا من تصاعد وتيرة العنف في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه سقوط ضحايا وجرحى، ومزيد من التصعيد والعنف المتبادل.

من جهة أخرى، أكد أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، تأتي في إطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، موضحا أن الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات كبيرة في عدة مجالات، في ظل التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، والتحديات التي تواجهها المنطقة، التى تستدعي تحركات مكثفة للحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية، وتابع: "الحوار المصرى الأمريكي استراتيجي، ويناقش التحديات التى تواجه العالم".

وأشاد بما ذكره وزير الخارجية سامح شكري بخصوص ملف حقوق الإنسان، حينما أكد أهمية التناول من منظور شامل، ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.

كانت الاجتماعات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي، شهدت التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وتنمية العلاقات في كل مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما تناول اللقاء قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما إزائها.