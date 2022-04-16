توصل علماء في كلية الطب جامعة "تكساس" الأمريكية إلى أن عقار "سيتايسين" المستخدم في مكافحة التدخين قد يعالج النساء المصابات بمرض "الشلل الرعاش" أو حتى يوقف تطور المرض تمامًا.

ويعمل عقار "سيتايسين"، الذي ينتشر استخدامه في العديد من الدول الأوروبية، على تقليل فقدان الخلايا العصبية للدوبامين لدى النساء. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض الشلل الرعاش، وهو اضطراب تنكس عصبي يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن أن تشمل صعوبة المشي، والرعشة، وأعراض أخرى لا علاقة لها بالحركة. وتبدأ هذه الأعراض في التطور عندما يكون ما لا يقل عن 50% من الخلايا العصبية في دماغ الفرد ميتة أو معطلة.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج لمرض الشلل الرعاش يمكنه وقف أو منع فقدان هذه الخلايا العصبية اللازمة لتحرك الجسم.

ووجد الفريق البحثي الأمريكي أن هناك تأثيرًا وقائيًا من حيث الحد من سلوكيات مرض الشلل الرعاش عند إعطاء عقار "سيتايسين" بتقليل عدد الخلايا العصبية المفقودة. ومع ذلك، فإن التأثير الوقائي حدث فقط في نماذج الحيوانات الأنثوية، وليس في الذكور.