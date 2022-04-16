وزير ألماني يدعو إلى إظهار معارضة للحرب في أوكرانيا خلال مسيرات عيد القيامة

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن مسيرات عيد القيامة التي تخرج في عدة مدن ألمانية اليوم السبت، يجب أن تظهر معارضتها للحرب في أوكرانيا.

وأضاف الوزير، الذي ينتمي لحزب الخضر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "لا يمكن ولن يكون هناك سلام إلا إذا أوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه العدوانية.. لذلك يجب أن يكون واضحا في مسيرات عيد القيامة أنها موجهة ضد حرب بوتين"، وذكر أن السلام "حلم بعيد المنال" في الوقت الحالي.

ويعتزم نشطاء سلام تنظيم مسيرات عيد القيامة في عدة مدن ألمانية اليوم.

وبصرف النظر عن الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن يكون موضوع إعادة التسلح واسع النطاق للجيش الألماني أمرا رئيسيا آخر في المسيرات.