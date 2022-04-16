تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا لأول مرة إلى دون الألف منذ نهاية يناير

تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم السبت، لأول مرة إلى ما دون الألف منذ نهاية يناير الماضي.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر876، مقابل 5ر1001 أمس الجمعة، وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 8ر1141، وقبل شهر 1ر1607.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37 ألفا و568 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 150 ألفا و675 حالة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29 حالة، مقابل 309 حالات قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 23 مليونا و376 ألفا و879 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 19 مليونا و802 ألف و700، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 132 ألفا و929 شخصا.