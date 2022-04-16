أفاد مصدر كردي، بوجود اتفاق مبدئي لإنهاء التوتر بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة القامشلي وأحياء بمدينة حلب شمالي سوريا.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم السبت، إنّ قائد القوات الروسية في قاعدة حميميم عقد اجتماعات مكثفة في مدينة القامشلي أمس بين ممثلين عن القوات الكردية ومسؤولين بحكومة دمشق.

وعقدت تلك اللقاءات، في إطار وساطة تهدف إلى إنهاء حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وفك الحصار عن المربع الأمني بمدينة القامشلي في الحسكة، وفق المصدر.

وذكر أنّ الاتفاق المبدئي، الذي قد يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة، يقضي بأن تسمح القوات الحكومية بدخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية إلى الأحياء التي تسيطر عليها «قسد» في حلب، مقابل تسليم قوى الأمن الداخلي «الأسايش» فرن البعث الآلي وإزالة الحواجز وفتح طريق مطار القامشلي، وعودة كل جهة إلى خطوط التماس المتفق عليها.

وحذر المصدر من أن عدم الاستجابة للوساطة الروسية، سيؤدي إلى نقل سيناريو القامشلي إلى مدينة الحسكة، مستبعداً حدوث صدام عسكري بين الجانبين.