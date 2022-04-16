أكد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب دعم بلاده الثابت للفلسطينيين ونضالهم من أجل الاستقلال عن الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتحقيق تطلعاتهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب يعقوب، في تصريح بثته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عن إدانة بلاده للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك أمس الجمعة.

وقال إن الهجوم على المسجد الأقصى، وهو أحد أقدس الأماكن للمسلمين، خلال شهر رمضان المبارك يعتبر "امتدادا للاعتداءات وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الفلسطينيين وسبل عيشهم وكرامتهم".

وأضاف: "تشعر ماليزيا بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحث يعقوب المجتمع الدولي على تجديد التزامه تجاه إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن ماليزيا ستواصل العمل عن كثب مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين إلى جانب السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.