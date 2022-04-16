يفتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدد من المشروعات التنموية والخدمية بقرى مراكز أسيوط والفتح وأبنوب وساحل سليم والقوصية.

كما يتفقد مشروعات أخرى جارٍ تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالي 283.5 مليون جنيه، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال محافظ أسيوط، إن المشروعات التي سيتم افتتاحها وتفقدها خلال الفترة من 20 : 25 أبريل 2022 بمناسبة العيد القومي للمحافظة بمراكز أسيوط والفتح وأبنوب وساحل سليم والقوصية تشمل قطاعات (التربية والتعليم والشباب والرياضة ولاصحة والطب البيطري والكهرباء)، وتتضمن افتتاح وحدة بيطرية جديدة بقرية نجع عبدالرسول، وافتتاح 3 ملاعب خماسية بمراكز شباب قرى البورة وعلوان ومسرع، فضلا عن افتتاح لوحة توزيع كهرباء بمركز أسيوط.

وأوضح أنه بمركز الفتح سيتم افتتاح مبنى مؤسسة دار الحنان للايتام بعد التطوير، وتفقد أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بواقع 7 فصول بتكلفة 3 ملايين و246 ألف جنيه، فضلا عن افتتاح أعمال التوسع بمدرسة عرب العوامر الاعدادية الثانوية بنين بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب بإجمالي 11 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 5 ملايين و372 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم افتتاح توسع بمدرسة مجمعة الشامية الاعدادية بنين بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بواقع 6 فصول بتكلفة 3 ملايين و233 ألف جنيه وتوسع مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية النزلة المستجدة بواقع 8 فصول بتكلفة 2 مليون و785 ألف جنيه، فضلا عن تفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى ساحل سليم النموذجي، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة 253 مليون جنيه.

أما في مركز القوصية، فسيتم افتتاح ملعبين خماسي أحدهما بمركز شباب الأنصار والآخر بمركز شباب الشهيد أحمد عبدالتواب، بالإضافة إلى افتتاح توسع بمدرسة القوصية الاعدادية الثانوية بواقع 31 فصلا بتكلفة 6 ملايين و146.

وافتتاح مدرسة حكمت أبو زيد الابتدائية بطاقة 30 فصلا بتكلفة 9 ملايين و734 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتوسعة المدارس القائمة لاستيعاب الكثافات الطلابية والقضاء على تعدد الفترات الدراسية والنهوض بالعملية التعليمية وتوفير مناخ تعليمي جيد للطلاب، وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.