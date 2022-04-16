البحرية الأمريكية: نجاح اختبار سلاح ليزر قادر على التصدي للصواريخ والمسيرات بدقة عالية

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كشفت البحرية الأمريكية عن نجاح اختبار سلاح ليزر جديد يعمل بالطاقة الكهربائية، مؤكدة أنه سيغير وجه أنظمة الدفاع إلى الأبد.

ووصفت البحرية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ـ السلاح الجديد بالتاريخي، مضيفة أن أحدث اختراعاتها الذي صممته وصنعته شركة لوكهيد مارتن يعمل عبر إطلاق دفعة من شعاع الليزر غير المرئي بالعين المجردة وباستخدام الطاقة الكهربائية فقط دون استخدام للمتفجرات أو الصواعق التقليدية.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الاختبار يفتح الطريق أمام دقة عالية للتصدي بسهولة للقوارب الهجومية السريعة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.. ذاكرة أن مخزون الطاقة المستخدم في السلاح الجديد لا ينضب.

وكشفت البحرية الأمريكية أن كلفة تصنيع السلاح الجديد متدنية بشكل كبير.

وأضافت القناة الإخبارية أن السلاح نجح في إسقاط طائرة مسيرة تدريبية كانت تحلق على علو وسرعة يقارنان بالصواريخ الباليستية ودمرها، دون أي هامش للخطأ.