بيليكانز وهوكس يصعدان للأدوار الاقصائية بدوري السلة الأمريكي

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سجل براندون إنجرام 30 نقطة ليقود فريقه نيو أورليانز بيليكانز لقلب تأخره أمام لوس أنجليس كليبرز إلى فوز 105 / 101، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت في ملحق منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.

وبهذا الفوز تأهل فريق بيليكانز للأدوار الاقصائية بعدما احتل المركز الثامن في المجموعة الغربية.

وهذه هي المرة الأولى، التي يصعد فيها بيليكانز للأدوار الاقصائية منذ موسم 2017 / 2018.

وأضاف سي جاي مكولوم 19 نقطة لبيليكانز، الذي سيواجه فريق فينيكس صنز في الدور الأول. وتقام المباراة الأولى يوم الأحد المقبل.

في المقابل سجل كل من ماركوس موريس وريجي جاكسون 27 نقطة لفريق كليبرز.

وفي مباراة أخرى، سجل تراي يونج 32 نقطة من أصل 38 نقطة في الشوط الثاني ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز على كليفلاند كافالييرز 107 / 101 في مباراة الملحق الثانية.

وبهذا الفوز أصبح فريق هوكس ثامن المتأهلين من المجموعة الشرقية إلى الأدوار الاقصائية.

وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 19 نقطة لفريق أتالانتا، الذي سيواجه المصنف الأول ميامي هي في الدور الأول، حيث تقام المباراة الأول يوم الأحد.

في المقابل سجل لاوري ماركانين 26 نقطة لفريق كليفلاند وأضاف داريوس جارلاند 21 نقطة.