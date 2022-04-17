 في عيد الفصح: كبير أساقفة بامبيرج يدعو إلى تقبل التضحيات من أجل مساعدة أوكرانيا - بوابة الشروق
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في عيد الفصح: كبير أساقفة بامبيرج يدعو إلى تقبل التضحيات من أجل مساعدة أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 11:30 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 11:30 م

دعا رئيس أساقفة مدينة بامبيرج الألمانية، لودفيج شيك، إلى تقبل بعض التضحيات الشخصية للعمل من أجل السلام.

وذكر بيان صدر عن كاتدرائية بامبيرج مساء اليوم السبت الموافق لليلة الفصح إن شيك قال في رسالة خلال احتفالات عيد الفصح بالكاتدرائية إنه يجب الصلاة من أجل السلام والعمل له.

وقال شيك إنه يجب دعم أوكرانيا في دفاعها عن النفس ودعم العقوبات ضد روسيا المعتدية.

وأوضح أنه يجب أن يكون كل فرد مستعدا لتقبل التضحيات التي تفرض على توريد المواد الغذائية والاستهلاكية وارتفاع أسعار الطاقة بسبب هذه الغاية.

وذكر شيك: "السلام جزء من الحمض النووي للمسيحيين ، والحرب الرهيبة والقاتلة والمدمرة في أوكرانيا تجعلنا نصلي من أجل أن تصبح علامة سلام المسيح القائم من بين الموتى حقيقة في كل مكان، بحيث يمكننا أن نحظى بهذا الأمل في عيد الفصح 2022".

في الوقت نفسه ناشد شيك رئيس الأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المساهمة في إنهاء العدوان الروسي ضد إخوانهم في العقيدة داخل  أوكرانيا من خلال "إعلان تحية المسيح للسلام".

وأكد شيك أن الحفاظ على السلام في العالم يتطلب قبل كل شيء عدالة عالمية.

وأضاف أن "الإفراط هنا يؤدي إلى التفريط في موقع آخر، فعدم المساواة تؤدي إلى زيادة الصراع، الذي يمكن أن يتحول إلى عنف واستخدام للأسلحة".

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