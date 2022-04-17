قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إنه من المقرر بدء تلقي طلبات التقديم للمشاركة في معرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من غد الأحد، ولمدة أسبوع بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لعرض المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية.

وأضاف "عثمان" أن المعرض سيقام في شارع كورنيش مدينة مرسى مطروح، بجوار مسرح الشاطئ، في إطار تقديم كافة الدعم للشباب العارضين، والعمل على تنظيم مزيد من المعارض، وزيادة أعداد المشاركين، والترويج لمنتجاتهم لتحقيق أقصى استفادة وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم.