واشنطن توافق على بيع مروحيات هجومية لنيجيريا بمليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على طلب للحكومة النيجيرية لشراء 12 مروحية هجومية؛ للتصدي لانعدام الأمن المتزايد في تلك الدولة الأكثر تعدادًا في إفريقيا.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، قالت الوزارة إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي إدارة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قدمت المصادقة المطلوبة لإخطار الكونجرس بعملية البيع المحتملة.

وجاء في بيان الوزارة، أنه في بيان صادر في 14 أبريل الجاري، فإن الطلب في حال إتمامه، يتألف من 12 مروحية هجومية من طراز «إيه إتش-آي زد» و28 محركا، وألفين من أنظمة التسليح الدقيقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 997 مليون دولار.

ويكافح الجيش النيجيري لاحتواء اضطرابات واسعة النطاق داخل البلاد، بما في ذلك تمرد متطرفين في شمال شرق البلاد، وارتكاب ما يطلق عليهم بـ«قطّاع طرق» مذابح وعمليات اختطاف في أنحاء المنطقة الشمالية، وإعادة ظهور حركة انفصالية في جنوب شرق البلاد.

وأضاف البيان أنّ عملية البيع المقترحة تلك ستساند أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة بتعزيز الأمن لشريك استراتيجي في منطقة جنوب الصحراء بإفريقيا.