الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية من طقس الغد: نشهد نشاط للرياح مثير للأتربة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف لم يبدأ بعد، موضحًا أن الأجواء تميل للأجواء الصيفية بعد أعياد شم النسيم.



وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر 2»، مساء اليوم السبت، أنه من المعتاد أن يشهد الشهر الأول من فصل الربيع تقلبات بين ارتفاعات وانخفاضات سريعة في درجات الحرارة، لكن الشهرين الباقيين يشهدان أجواء أقرب إلى الصيف بشكل كبير، نتيجة تغير الكتل الهوائية.



وذكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا يشهد كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا والصحراء الغربية، ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة إلى 39 درجة، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.



وناشد أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر وعدم التعرض قدر الإمكان بشكل مباشر للأتربة المتوقعة غدًا، ناصحًا بارتداء الكمامة أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، خصوصًا كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.